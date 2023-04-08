شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي في أسوان يحدد مصير أحمد حمودى من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد حمودى لاعب أسوان لاختبار طبي في الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى قدرة اللاعب على اللحاق بمواجهة بيراميدز في الجولة المقبلة من الدوري والمقرر لها 14 أبريل الجاري.

ويعانى اللاعب من شد في السمانة، وقد تعيق لحاقه بمباراة بيراميدز، لكن الجهازين الفني والطبي رفضًا حسم الموقف قبل خضوع اللاعب لعملية تأهيل ثم اختبار طبي.

ويواجه أسوان على ملعبه بيراميدز في الجولة المقبلة، والتي يسعى من خلالها تماسيح النيل لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر 4 مباريات بعدما خسر الفريق مباراة وتعادل في ثلاثة.

وتعادل فريق أسوان مع نظيره سيراميكا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتها في الجولة 24 من بطولة الدوري العام، وتقدم أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 23، وتعادل ديلسون لأسوان قبل نهاية الشوط الأول، ليحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة أيضا.