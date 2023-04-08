شكرا لقرائتكم خبر عن محيلبة وياسين وطلبة أبطال رمضان 2023 فى الألعاب المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر رمضان الكريم تحقيق عدد من نجوم الألعاب المختلفة إنجازات عاى صعيد الميداليات الدولية والعالمية خلال هذا الشهر ليستحقوا لقب أبطال رمضان 2023 على صعيد الرماية والسلاح "كبار وشباب".

ويرصد الخليج 365 أبرز إنجازات هؤلاء النجوم فى شهر رمضان بالتقرير التالى:

محمد ياسين يحقق ذهبية سيف المبارزة فى بطولة العالم للسلاح تحت 20 سنة

وتمكن محمد ياسين من تحقيق الفوز على بطل سويسرا فى المباراة النهائية بنتيجة 14-13 باللمسة الذهبية ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

واستطاع ياسين الفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية فى مباراة نصف النهائي بنتيجة 15-11.

واستهل ياسين مشواره بالبطولة بالفوز في 4 مباريات من أصل 5 لقاءات بدور المجموعات حيث فاز على أبطال سلوفينيا واليابان والبرازيل ومقدونيا.

وواجه ياسين في دور الـ128 بطل تركيا وحقق الفوز عليه بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على بطل الكيان الصهيوني في دور الـ64 بنتيجة 15-9.

وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل إستونيا بنتيجة 10-4 بينما حقق الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-7 في ثمن النهائي قبل أن يكتسح بطل الكيان الصهيوني بنتيجة 15-7 في ربع النهائي.



عبد العزيز محيلبة يحقق برونزية كأس العالم للرماية فى قبرص

حصل عبدالعزيز محيلبة، لاعب المنتخب الوطنى للرماية، على الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى بطولة كأس العالم بقبرص، وحقق محيلبة أرقاماً مميزة، حيث حقق 120 من 125 وكان ينافس علي الميدالية الذهبية والفضية وبعد منافسة شرسة حقق الميدالية البرونزية.

عبد الرحمن طلبة يحصد برونزية بطولة العالم للشباب لسلاح الشيش