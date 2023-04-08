حقيقة إعادة مباراة الهلال والشباب في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء في شوارع المملكة العربية السعودية بشان إعادة مباراة الهلال والشباب في دوري روشن، بعد الأزمة التي حدثت في اللقاء بتعطيل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

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حقق الشباب الفوز على الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، لكن المباراة شهدت تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، ولم يتم إبلاغ الحكم لقائدي الفريقين قبل إطلاق المواجهة.

حقيقة إعادة مباراة الهلال والشباب

نفت مصادر سعودية ما يتردد بشأن إعادة مباراة الهلال والشباب في دوري روشن مؤكده بأن تقنية الـ"فار" كانت تعمل بشكل طبيعي، وعلى مدار المباراة بالكامل دون أن تتوقف في

أي لحظة.

يذكر أن مصادر رسمية من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم قد سمحت بالفعل لمسؤولي الهلال والشباب، بالإطلاع على محادثات حكم الساحة، مع غرفة تقنية حكم الفيديو للتأكد أنه لا يوجد أي عطل خلال اللقاء.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بتعمد اسقاط نادي الهلال بعد بعض القرارات التحكيمية، وهو الذي كان السبب الرئيس في ظهور شائعة إعادة المباراة.

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