استياء في الأهلي من محمد فضل.. تعرف على الأسباب

ياسر رشاد - القاهرة - عمت حالة من الاستياء داخل أروقة النادي الأهلي تجاه محمد فضل لاعب الفريق الأسبق وعضو اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة.

اقرأ أيضًا..موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وفوجئ مسؤولو الأهلي بتصريحات عديدة وجهها محمد فضل تجاه بعض الأمور داخل القلعة الحمراء بدون مبرر واضح.

وطالت تصريحات فضل بعض مسؤولي إدارة الأهلي وهو الأمر الذي أثار الاستياء تجاه مدير التعاقدات

الأسبق بالقلعة الحمراء.

النقطة الثانية التي فجرت استياء إدارة الأهلية تجاه فضل علمهم بأن شقيقه المستشار هاني زهران يتولى الدفاع عن عبد الله السعيد قائد بيراميدز في النزاع القضائي بينه وبين الأهلي.

لمزيد من الأخبار الرياضية .. اضغط من هنا