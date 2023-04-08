حقيقة انسحاب بيراميدز من نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره فريق بيراميدز بعد غد الاثنين، على ملعب إستاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

وعلق الناقد الرياضي أمير هشام على أنباء انسحاب بيراميدز قائلا: "‏لا صحة علي الإطلاق لانسحاب بيراميدز من نهائي كاس مصر، مؤكدًا إقامة المواجهة المرتقبة في ميعادها".

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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وكان نادي بيراميدز قد أصدر بيانا يعلن فيه إيقاف الاستثمارات في النادي، وعقد جلسة مع نهاية الموسم للنظر في مستقبل النادي.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر، بادارة تحكيمية مصرية، وهو ما اعترض عليه بيراميدز.

الأهلي والرجاء

وعلي جانب آخر أسفرت قرعة دور الربع نهائي للبطولة الإفريقية، عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي.

استقر الجهاز الفني للأهلي على اختيار يوم السبت الموافق 22 أبريل الجاري موعدًا لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور الــ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف امير هشام: "‏الأهلي يحدد 22 أبريل موعدًا لمباراة الذهاب ضد الرجاء في في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا"

وأسفرت قرعة دور الربع نهائي للبطولة الإفريقية، عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي.

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