حمد الله يقود تشكيل الاتحاد أمام ضمك في دوري روشن السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مباراة الاتحاد و الوحدة مساء غد الأحد على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ23 في دوري روشن.

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تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الوحدة

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

الدفاع: مد الله العليان، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود.

الوسط:طارق حامد ، روماريو ريكارد ، برونو هنريكي.

الهجوم: عبد العزيز علي ، عبدالرزاق حمدالله، ايجور كورونادو.

ويتصدر الاتحاد المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 بفارق نقطة

على النصر الذي يحتل وصافة الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد و الوحدة في الدوري السعودي

من المقرر ان تنطلق مباراة مساء غد الأحد في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 12 مساء بتوقيت الإمارات .

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