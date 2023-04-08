ريال مدريد وفياريال.. التعادل يسيطر على الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل الإيجابي على الشوط الأول من مباراة ريال مدريد و فياريال الجارية الآن على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 16 من الشوط الأول عن طريق اللاعب باو توريس لاعب فياريال عن طريق الخطأ في مرماه، ليمنح الفريق الملكي التقدم مبكرًا في اللقاء.

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وفي الدقيقة 39 من عمر نصف اللقاء الأول تمكن اللاعب سامويل شوكويزي من اقتناص هدف التعادل لفريق فياريال لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - ناتشو

الوسط: أوريليان تشواميني - داني سيبايوس

أمامهما: رودريجو - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور

الهجوم: - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز السادس في جدول الليجا برصيد 44 نقطة.

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