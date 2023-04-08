باريس سان جيرمان يتقدم على نيس في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم باريس سان جيرمان على نظيره نيس بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم على اليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي.

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سجل ليونيل ميسي هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما يحتل نيس المركز

الثامن برصيد 45 نقطة.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: دانيلو بيريرا - سيرجيو راموس - ماركينيوس.

خط الوسط: أشرف حكيمي - فيتور فيريرا - ريناتو سانشيز - كارلوس سولير - نونو مينديز

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي

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