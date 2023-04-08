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التعادل يحسم الشوط الأول من قمة لاتسيو ويوفنتوس

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة لاتسيو ونظيره يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة ال 29 من عمر ، والتي يشهدها ملعب الأوليمبيكو.

 

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وشهد الشوط تقدم لاتسبو على السيدة العجوز بهدف للاشيء، أحرزه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقة 38، من عمر الشوط الأول.

بينما تعادل يوفنتوس عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة 42.
وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى سيطرة كبيرة من قبل لاتسيو، فيما تراجع اليوفي للمناطق الدفاعية.
وكان يوفنتوس قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: جاتي_ بريمر_ أليكس ساندرو_ كوادرادو.

الوسط: فاجيولي_ لوكاتيلي_ رابيو_ كوستيتش.
خط الهجوم: دي ماريا_ فلاهوفيتش.
ويحتل يوفنتوس المركز السابع بترتيب الكالتشيو برصيد 44 نقطة، فيما يأتي لاتسيو في الوصافة برصيد 55 نقطة قبل بداية الموقعة المرتقبة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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