أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن القائمة الرسمية لمباراة الداخلية المقرر إقامتها على الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ24 في الدوري المصري الممتاز .

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قائمة سموحة لمباراة الداخلية

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد

مكرونة، أبو بكر محمد، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: حسام حسن، بنجامين بواتينج.

موعد مباراة سموحة والداخلية في الدوري المصري

تنطلق المباراة مساء غد الأحد في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ،و 10.15 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11.15 بتوقيت الإمارات .

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