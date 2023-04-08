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أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة الداخلية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن القائمة الرسمية  لمباراة الداخلية المقرر إقامتها  على الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ24 في الممتاز .

 

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قائمة سموحة لمباراة الداخلية 

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

 

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

 

الوسط: صديق أوجولا، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد

مكرونة، أبو بكر محمد، مصطفى سعد

 

الهجوم: حسام حسن، بنجامين بواتينج.

موعد مباراة سموحة والداخلية في الدوري المصري

تنطلق المباراة مساء غد الأحد في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ،و 10.15 بتوقيت المملكة العربية ، و11.15 بتوقيت الإمارات .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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