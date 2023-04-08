اخبار الرياضه

ترتيب هدافي البريميرليج.. هالاند في الصدارة وهاري كين يلاحقه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - يحافظ ارلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي على صدارة هدافي بعد هدفيه أمام ساوثهمابتون في الجولة الثلاثين من المسابقة.

هالاند-يعادل-إنجاز-محمد-صلاح-في-الدوري-الإنجليزي

ويتصدر هالاند قائمة هدافي البريميرليج برصيد 30 هدفا ويلاحقه هاري كين مهاجم توتنهام بفارق سبعة أهداف، بعدما سجل هدفا في فوز السبيرز على برايتون

بهدفين لهدف.

وعلى مستوى التمريرات الحاسمة فيصتدر كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي القائمة بصناعة 14 هدفا ويليه بوكايو ساكا لاعب أرسنال بفارق أربع تمريرات حاسمة.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا