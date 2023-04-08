الأهلي يرد على الهلال .. بيان عاجل

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر النادي الأهلي بيان عاجل للرد على نادي الهلال السوداني بعد الأزمة التي وقعت بين الناديين على خلفية مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وجاء بيان الأهلي كالأتي:

" النادي الأهلي وهو يضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات

بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق ".

وأعلن الأهلي تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد تصريحات مسئولي نادي الهلال السوداني التي صدرت عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

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