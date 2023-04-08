"هدف الموسم" يبقي بايرن ميونخ في الصدارة الدوري الألماني (فيديو)



أحرز ماتيس دي ليخت، هدفا بتسديدة مذهلة من 25 مترا ليمنح بايرن ميونيخ الفوز 1-صفر على مضيفه فرايبورغ، السبت، والحفاظ على تفوقه بنقطتين على بروسيا دورتموند، في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني، لكرة القدم.



وكان بايرن، الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، خسر 2-1 أمام فرايبورغ ليودع كأس ألمانيا من دور الثمانية، الثلاثاء الماضي.



وسعى بايرن للتعويض والحفاظ على صدارة الدوري، واستحوذ على الكرة وأهدر فرصتين في الشوط الأول.



لكن الفرصة الأبرز كانت من نصيب فرايبورغ عندما استغل ريتسو دوان هفوة من ألفونسو ديفيز ليسدد في القائم من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة.



ولم يكن بايرن، في مباراته الثانية بالدوري مع المدرب الجديد توماس توخيل، في أفضل حالاته وانتظر حتى الدقيقة 51 ليفتتح التسجيل.



وسدد المدافع دي ليخت كرة مذهلة في الزاوية العليا وقف الحارس مارك فليكن ليشاهدها وهي تسكن شباكه.



وأبلغ توخيل الصحفيين "فوز مستحق، فقد صنعنا العديد من الفرص في الشوطين. من الجيد تحقيق الفوز بعد كل هذه الفرص وتفادينا الخروج بنتيجة سلبية.



"أردنا التعويض حتى لو لم تكن هناك فرصة لاستكمال مشوارنا في الكأس. لكن الفوز 1-صفر نتيجة مستحقة. الآن سنفكر في الثلاثاء لأنه لا يوجد ما يمنعنا من ذلك".



وأهدر ليروي ساني فرصتين من وضع انفراد حيث اكتفى بالتسديد فوق مرمى فليكن.



ورد القائم تسديدة من سيرج غنابري مهاجم بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع.



ويملك بايرن 58 نقطة مقابل 56 نقطة لدورتموند الذي انتصر 2-1 على ضيفه أونيون برلين.



(رويترز)





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