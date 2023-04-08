هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز ونيوكاسل يهزم برينتفورد وتشلسي يخسر مع لامبارد



واصل النرويجي هالاند تألقه اللافت في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم حين قاد فريقه مانشستر سيتي لتذليل الفارق مع المتصدر آرسنال.



وعاد هالاند إلى التسجيل خلال انتصار مانشستر سيتي على مضيفه ساوثهامبتون 4-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



ودوّن هالاند ثنائية (45 و68) بعد غيابه عن المباراة الماضية لسيتي أمام ليفربول بسبب الإصابة ليرفع رصيده إلى 30 هدفاً في صدارة لائحة هدافي الدوري الممتاز.



وتكفل غريليش (58) والأرجنتيني ألفاريز (من ركلة جزاء 74) بهدفي سيتي الآخرين فيما كان هدف ساوثهامبتون الشرفي من نصيب البديل الفرنسي مارا (72).



وهذه المباراة الرابعة توالياً التي يسجل بها مانشستر سيتي أربعة أهداف على الأقل في جميع المسابقات ليستعد بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء القادم.



ونجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزه الثامن توالياً بجميع المسابقات والخامس توالياً في الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 67 نقطة بفارق خمس نقاط عن آرسنال المتصدر.



وتجمّد رصيد ساوثهامبتون عند 23 نقطة في المركز الأخير.



وفي مباراة أخرى عاد نيوكاسل يونايتد بفوز ثمين من أرض برينتفورد 2-1.



وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله إيفان توني من ركلة جزاء (45) ثم أدرك الضيوف التعادل بهدف سجله الحارس الإسباني دافيد رايا خطأ في مرماه ثم جاء السويدي أليكسندر إيساك ليدوّن الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 61.



ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث بـ56 نقطة.



وفي باقي المواجهات، انهزم تشلسي مع مدربه العائد فرانك لامبارد في أرض وولفرهامبتون 1-صفر وفاز توتنهام هوتسبير على برايتون 2-1 وبورنموث على ليستر سيتي 1-صفر ووست هام يونايتد على فولهام 1-صفر وأستون فيلا على نوتينغهام فورست 2-صفر.



يذكر أن مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون قد شهدت تسجيل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف رقم 100 له في الدوري الإنكليزي الممتاز.



إلى ذلك، فاز مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون 2-صفر.



وسجل كل من الاسكتلندي سكوت مكتوميناي (36) والفرنسي أنتوني مارسيال (71) هدفي المباراة.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بـ56 نقطة فيما يأتي إيفرتون في المركز 17 بـ27 نقطة.



(بي إن سبورت)

