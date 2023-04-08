الامارات | الحكم الإماراتي عمار الجنيبي يدير مباراة حاسمة في كأس الملك سلمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم الوطني الإماراتي عمار الجنيبي لإدارة مباراة تشرين السوري والمريخ السوداني المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ضمن مباريات إياب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة الملك سلمان للأندية (الذهاب 2-1 للمريخ).

ويضم طاقم تحكيم المباراة الإماراتي أحمد عيسى درويش (حكماً رابعاً)، والسعوديين عبدالرحيم الشمري (مساعد أول)، وعمر الجمل (مساعد ثان)، واللبناني محمود الربعة (مقيماً للحكام).

وتُعد المشاركة الأولى للحكم الدولي عمار الجنيبي في هذه النسخة، بينما هي المشاركة الثانية للحكم الدولي أحمد عيسى درويش الذي تم تكليفه (حكماً رابعاً) في مباراة المحرق البحريني والسيب العُماني التي أقيمت يوم 14 مارس الماضي على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة، خلال مباريات ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة للبطولة.