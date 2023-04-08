الامارات | بايرن ميونيخ يحافظ على فارق النقطتين عن دورتموند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ بايرن ميونيخ على الصدارة وفارق النقطتين أمام غريمه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بفوزه على مضيفه فرايبورغ 1-صفر في مباراة ثأرية، فيما انتزع الثاني فوزاً صعباً أمام ضيفه أونيون برلين 2-1 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وثأر بايرن من فرايبورغ الذي كان أخرجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية بفوزه عليه 2-1 الثلاثاء، فيما عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات بعدما لقي مصير بايرن في الكأس بخسارته أمام لايبزيغ حامل اللقب صفر-2، وتخليه عن الصدارة لبايرن بالذات بخسارته أمامه 2-4 في المرحلة الماضية.

ورفع بايرن الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 58 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن دورتموند الذي ألحق الخسارة السادسة بأونيون برلين الثالث مع 51 نقطة. وتجمد رصيد فرايبورغ عند 47 نقطة في المركز الرابع.

دي ليخت ينقذ بايرن

ولم يذق عملاق بافاريا، في ثالث مباراة له مع مدربه الجديد توماس توخل الذي حلّ بدلاً من يوليان ناغلسمان المقال أخيراً من مهامه، طعم الخسارة منذ 19 مارس في الدوري (خسر أمام باير ليفركوزن 1-2).

وتحضّر بايرن بأفضل طريقة لمواجهته القارية المنتظرة بعد ثلاثة أيام في عقر دار مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن تشكيلة بايرن المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو للايقاف، والحارس مانويل نوير والفرنسي لوكاس هرنانديز والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ للاصابة، ودفع توخل بالمهاجمين السنغالي ساديو مانيه وسيرج غنابري في المقدمة.

وأهدر بايرن الذي سيطر على مجريات الشوط الأول لكنه اصطدم بدفاع منظم، فرصتين لافتتاح التسجيل عبر غنابري (9) ومانيه (18)، فيما تصدى قائم الحارس السويسري يان سومر لتسديدة قوية من لاعب وسط فرايبورغ الياباني ريتسو دوان (44).

واحتاج بايرن في بداية الشوط الثاني لجهود مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت الذي تابع بتسديدة قوية بقدمه اليسرى كرة من 25 متراً من جمال موسيالا في شباك الحارس الهولندي مارك فليكن (51).

قال دي ليخت "حصلنا على عدة فرص وكان يتوجب علينا ترجمتها بشكل أفضل، ولكن لحسن الحظ لم تتلق شباكنا أي هدف".

-دورتموند يعود إلى الانتصارات-وعاد دورتموند إلى الانتصارات بعد خسارتين توالياً في مختلف المسابقات على حساب أونيون برلين الجريح الذي كان خرج بدوره من ربع نهائي الكأس المحلية بخسارته أمام أينتراخت فرانكفورت صفر-2.