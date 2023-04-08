الامارات | المغربي الزلزولي يكشر عن أنيابه قبل مواجهة ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 أبريل 2023

سجّل المهاجم المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي هدفين في أقل من ربع ساعة منحا أوساسونا فوزه الاول في خمس مباريات، على ضيفه التشي متذيل الترتيب 2-1، السبت في المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تخلّف صاحب الأرض بهدف تيتي مورينتي قبل الاستراحة (44)، بيد ان الزلزولي عادل في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من الدفاع الى الشباك، ثم سجل هدف الفوز بتسديدة رائعة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى للحارس (84)، ليحقق أول ثنائية له في الليغا.

ويلعب الزلزولي (21 عاماً و5 مباريات دولية) مع أوساسونا معاراً من برشلونة.

ورفع أوساسونا الذي بلغ نهائي مسابقة الكأس المحلية أمام ريال مدريد الشهر المقبل، رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع موقتاً، فيما اقترب التشي (13) أكثر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وعوّض أتلتيك بلباو خيبة عدم بلوغه المباراة النهائية للكأس المحلية بخروجه أمام أوساسونا في نصف النهائي (خسر صفر-1 ذهاباً وتعادل 1-1 إياباً)، بفوزه على مضيفه إسبانيول 2-1.

ورفع بلباو رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إسبانيول الذي مُني بخسارته الخامسة توالياً ويصارع لعدم الهبوط عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويعود الفوز الأخير لإسبانيول الذي بات مهدداً بخسارة مركزه بانتظار نتيجة مباراة ألميريا وضيفه فالنسيا مع 27 نقطة لكل منهما أيضاً الأحد، إلى المرحلة 23 أمام ريال مايوركا 2-1.

ويلعب لاحقاً ريال سوسييداد أمام خيتافي، وريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني بفارق 12 نقاط عن برشلونة المتصدر، مع ضيفه فياريال السادس.