شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفع رصيده لـ4 انتصارات متتالية لأول مرة فى الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري حالة من الانتعاشة الكروية فى الأسابيع الأخيرة بالدوري، حيث رفع الفريق البورسعيدي رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 4 مباريات لأول مرة خلال الموسم الجاري، وذلك بعد بداية متعثرة بسبب حالة عدم الاستقرار الفتي بين صفوف الفريق.

ويعد فوز المصري على حرس الحدود في مباراة الأمس بالدوري هو الانتصار الرابع على التوالي للفريق البورسعيدي، حيث فاز المصري أولاً على إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم على الطلائع بهدف نظيف، ثم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا على حرس الحدود بهدف نظيف.

وإجمالا قاد حسام حسن النادي المصري في 17 مباراة منذ توليه المهمة الفنية للفريق في الموسم الجاري، حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات أخرى وخسر 3 مباريات أخرى.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، منح لاعبي الفريق البورسعيدي راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، وذلك بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة الأخيرة بالدوري بهدف نظيف.

كما قرر جهاز المصري، أن يعود الفريق إلى معسكر بورسعيد بداية من غداً الأحد، لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب.

وتقدم النادي المصري إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.