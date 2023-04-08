شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يضم 20 لاعبًا لقائمة البنك الأهلى استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق اليوم، استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها غدًا الأحد ويستضيفها ستاد القاهرة فى التاسعة والربع مساء.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى _ عبد الرحمن حامد ( مواليد ٢٠٠١)

خط الدفاع: محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبورى _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى _ محمود سيد _ حمدى علاء _ إسلام جابر _محمد هلال _ محمد بسيونى _ أحمد ياسر _ موسى دياوارا _ كريم بامبو

خط الهجوم: أسامة فيصل_ محمود قاعود _ باسم مرسى.

وتشهد القائمة غياب كل من محمد أبو جبل وفراس عايفية مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات، ومحمود الزنفلى ورزاق سيسيه للإصابة.