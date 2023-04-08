شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. وائل القبانى يخدع لاعبى الزمالك بصوت الأذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد، وموقف اليوم مع النجم، وائل القباني مدافع الزمالك السابق.

القبانى قال إن أول شهر رمضان له فى نادى الزمالك توج معه ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس فى الكاميرون، وهذا هو أهم ما حدث له مع الزمالك فى الشهر الكريم.

أما بخصوص المواقف الطريفة فقال القبانى، إنه خلال سفرهم للكاميرون ووجودهم فى الأتوبيس الخاص بهم من أجل العودة للفندق، قال إن أذان المغرب لم يصلنا أثناء الصيام، فقررت تقليد صوت الأذان، وهناك من ظن أن هذا هو الأذان الحقيقى وقرر الإفطار، فقرر بعدها إخبارهم أنه ليس الأذان الحقيقى وأنه مجرد مقلب.

ولد وائل القباني عام 1976 في قرية بهتيم محافظة القليوبية ، وحقق من نادي الزمالك الكثير من البطولات منها كما لعب لنادى المصرية للاتصالات، وكان قد انتقل للزمالك من نادي اسوان.

وعن بداية مسيرته يقول القباني: بدأت حياتي بلعب باك شمال، وبعد كده لعبت في نص الملعب، وفي أحد فرق اللي بدأت فيها الليبرو اتصاب فلعبت مكانه بالصدفة وتألقت والمدرب ثبتني في المكان ده".

وتابع: أن أوتوفيستر مدرب الزمالك الأسبق هو سبب هزيمة الفريق الشهيرة بستة أهداف مقابل هدف، بسبب تغييره طريقة اللعب قبل المباراة.