شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الداخلية.. عودة حسام حسن الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمة فريقه السكندرى لمواجهة الداخلية المقرر لها غدًا الإثنين، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، أبو بكر محمد، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: حسام حسن، بنجامين بواتينج

من جهته طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة استغلال إقامة الثلاث مباريات المقبلة داخل الإسكندرية فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وتجميع أكبر قدر من النقاط.

وشدد أحمد سامى على ضرورة انتهاز الفرصة والاستعداد الجيد للثلاث مباريات المقبلة أمام الداخلية والاتحاد السكندرى باستاد الإسكندرية، بالإضافة إلى مباراة الأهلى التي ستقام في برج العرب.

ويستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى 5 لاعبين مؤثرين أمام الداخلية، وهم النيجيرى صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا لقائمة فريق سموحة أمام الداخلية بعدما غابوا عن الفريق أمام أسوان فى الجولة الماضية

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.