شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة تنحصر بين الثلاثى عادل وعمر والغندور لإدارة نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انحصرت المنافسة بين الثلاثى محمد عادل وأحمد الغندور وأمين عمر لإدارة مباراة نهائي كأس مصر تحكيميًا بين الأهلى وبيراميدز مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتعلن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا عن الطاقم كاملا مساء غدٍ الأحد.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولاً عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.