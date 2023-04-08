جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة 23

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة 23 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الأحد، وتشهد مواجهات تنافسيه على صدارة الترتيب ومراكز تحديد الهبوط، ونعرض لكم في التقرير التالي جدول ترتيب الدوري السعودي.

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ستقام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري روشن على مدار ثلاثة أيام، وتنطلق الجولة يوم الأحد بلقاء النصر والفيحاء، وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل بلقاء الشباب ضد الخليج.

جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة 23

يعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 53 نقطة،

جمعها من الفوز في 16 لقاء والتعادل في 5 مباريات وخسارة لقاء وحيد حتى الآن.

ويعتبر لقاء الاتحاد ضد الوحدة من أبرز مواجهات الجولة بالإضافة إلى مباراة الشباب ضد الخليج، ويعاني الطرف الثاني من اللقاء من خطر الهبوط، مقابل منافسة الاتحاد والشباب على مراكز الصدارة بالدوري، وجاء الترتيب كالآتي:-

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