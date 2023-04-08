منع فيوتشر من القيد..رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حرمان نادي فيوتشر من القيد بشكل رسمي، بسبب عدم دفع رسوم أنتقال لاعبه الغيني.

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وأرسل "فيفا"، إخطار رسمي لنادي فيوتشر، بمنعه من قيد أي لاعب جديد، حتى سداد قيمة أنتقال لاعبه الغيني خاج باري في الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف نادي كولورادو سبرينجز سويتش باكس الأمريكي، التي وصلت إلى 300 ألف دولار.

وبات نادي فيوتشر مطالبا بسداد قيمة انتقال باري من أجل رفع

قرار الإيقاف بالقيد عن النادي.

ولعب باري مع فيوتشر في 13 لقاء، سجل خلاهم هدف وحيد، وصنع آخر.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصم 6 نقاط من رصيد فيوتشر في بطولة الكونفدرالية، بالإضافة لتغريمه 10 آلاف دولار بعد إشراك لاعبه أحمد رفعت رغم عدم قيده بالقائمة الأفريقية.