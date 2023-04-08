تعليق مثير من كاريلو بعد خسارة الهلال من الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم البيروفي أندري كاريلو لاعب فريق الهلال السعودي على خسارة فريقه بثلاثية نظيفة من نظيره الشباب، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي بالموسم الحالي 2022-2023.

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خسارة الهلال جعلته في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب الثالث في الترتيب بفضل الانتصار على أزرق الرياض.

تعليق كاريلو بعد الخسارة من

الشباب

علق أندري كاريلو على خسارة الهلال من الشباب، وقال: "علينا أن ننهض وننظر إلى الامام ومراجعة أخطائنا فيما هو قادم".

خسر الهلال المواجهة الثالثة في دوري الموسم الحالي، وتعادل في 6 مواجهات، لفقد 15 نقطة بعد مرور 22 جولة فقط من بطولة الدوري.

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