السكة الحديد: البيان الذي صدر منذ قليل مدسوس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادي السكة الحديد على أن البيان الذي تم نشره منذ قليل مدسوس و لا أساس له من الصحة وأن مجلس إدارة النادي لم يصدر هذا البيان ولاعلاقة له به من قريب أو بعيد.

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وكان المركز الإعلامي بنادي السكة الحديد قد أصدر بيانًا إعلاميًا يؤكد خلاله إلغاء المباراة الودية بين السكة الحديد والمنصورة.

وأكد النادي على الإحترام الكامل من جانب مجلس إدارة السكة الحديد لنادي المنصورة الرياضي وكافة الأندية المصرية الأخرى.

بيان السكة الحديد

وأوضح بيان النادي أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فور علمه بهذه الواقعة قرر حل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بالنادي.

مؤكدًا على احترامه الكامل للعلاقة

الوطيدة بين نادي السكة الحديد وكافة الأندية المصرية الأخرى وخاصة نادي المنصورة الرياضي الذي يمثل شعب الدقهلية الأصيل والذي يفتخر بأنه أحد أبنائه.

وأشار البيان إلى أن السكة الحديد ليس له علاقة بأي خلاف بين الأستاذ سيد عيسى والسيد العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة أو أي من الأندية الرياضية الأخرى حيث تؤكد إدارة النادي مرة أخرى على الاحترام الكامل لفريق المنصور وكافة الأندية المصرية.

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