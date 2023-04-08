وست هام يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق وست هام فوزًا هامًا على فولهام بهدف مقابل دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد كرافين كوتاج ستاديوم ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري الإنجليزي.

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في الدقيقة 23 سجل هاريسون ريد لاعب فولهام هدفًا في مرماه لصالح وست هام يونايتد .

وتقدم وست هام يونايتد على فولهام بهدف دون رد في أحداث الشوط الأول.

وحافظ وست هام يونايتد على تقدمه أمام فولهام ،فيما حاول فولهام من تسجيل هدف التعادل ولكن

فشل بسبب صلابة دفاعات الضيوف .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز وست هام يونايتد على فولهام بهد دون رد .

بهذه النتيجة رفع فريق وست هام يونايتد من رصيده عند النقطة 30 ليحتل المركز الثالث عشر فيما توقف رصيد فولهام عند النقطة 39 محتلا المركز العاشر.

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