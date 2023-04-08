ليستر سيتي يقترب من الهبوط بعد الخسارة أمام بورنموث

ياسر رشاد - القاهرة - حقق بورنموث فوزًا صعبًا على نظيره ليستر سيتي بهدف نظيف، ضمن الجولة ال 30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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أحرز فيليب بيلينج هدف المباراة الوحيد لبورنموث في الدقيقة 40، من عمر الشوط الأول.



ويقترب ليستر سيتي من الهبوط بشكل رسمي بالبريميرليج، حيث يحتل الفريق المركز ال 19 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة.

بينما يأتي بورنموث في المركز ال

15 ب 30 نقطة.في السياق ذاته، يتصدر آرسنال ترتيب البريميرليج برصيد 72 نقطة، فيما يحل المان سيتي في الوصافة ب 64 نقطة.

فيما يأتي نيوكاسل يونايتد ثالثًا ب 56 نقطة، والمان يونايتد رابع الترتيب ب 56 نقطة أيضًا، لكن فارق الأهداف لصالح نيوكاسل.

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