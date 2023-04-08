سون يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح توتنهام رقمًا تاريخيًا للاعبي القارة الآسيوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في مباراة فريقه أمام برايتون ألبيون.

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وكان سون أحرز هدف السبيرز الأول في الدقيقة العاشرة، ليصل للهدف رقم 100 في مسيرته الكروية بالبريميرليج.

ويعتبر سون هيونج مين أول لاعب آسيوي يصل إلى الهدف رقم 100

في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليدخل التاريخ مسابقة البريميرليج من أوسع أبوابه، بعد تحقيق لهذا الإنجاز المميز.ونجح توتنهام في الفوز على نظيره برايتون بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 53 نقطة ليحتل بها المركز الخامس، فيما توقف رصيد برايتون المركز السابع برصيد 46 نقطة.