نيوكاسل يواصل عروضه المميزة بالدوري الإنجليزي وينتزع المركز الثالث مجددًا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نيوكاسل في قلب الطاولة على نظيره برينتفورد، بعد تأخره بهدف نظيف، ليحول النتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تقدم برينتفورد في النتيجة عن طريق إيفان توني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وشهد الشوط الثاني هجوم شرس من نيوكاسل على دفاعات الخصم، لينتج عنها هدفين في 6 دقائق، حيث عادل دافيد رايا، لا برينتفورد النتيجة بالخطأ في مرماه في الدقيقة

54.فيما أحرز هدف الفوز لنيوكاسل اللاعب ألكسندر إيزاك في الدقيقة 61، من عمر الشوط الثاني والمباراة.بهذه النتيجة، يحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعدما كان مانشستر يونايتد أنتزعه منه بشكل مؤقت بعد فوزه على إيفرتون ، فيما يتجمد رصيد برينفورد عند المركز التاسع ب 43 نقطة.

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