هاري كين يقود توتنهام لفوز هام على برايتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق توتنهام فوزًا هامًا على برايتون بهدفين مقابل هدف واحد ف المباراة التي جمعت بينهما على ستاد توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري الإنجليزي .

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بادر أصحاب الأرض توتنهام من تسجيل التقدم في شباك برايتون من خلال اللاعب هيونج مين سون في الدقيقة 10 من أحداث الشوط الأول بصناعة ايفان بيريسيتش.

في الدقيقة 16 لم يحتسب حكم اللقاء هدف تعادل برايتون بداعي لمس اليد من خلال اللاعب كاورو ميتوما في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 34 تمكن الضيوف تسجيل هدف التعادل من خلال اللاعب لويس دانك بصناعة سولومون مارش في شباك توتنهام.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب توتنهام.

في الشوط الثاني، شهدت مباراة حالاتين طرد في مباراة توتنهام

و برايتون بين المدربين المدرب روبيرتو دي زيريي في الدقيقة 59 ، وحصل على البطاقة الحمراء الثانية كريستيان ستيليني في الدقيقة 59 .

وسجل هاري كين هدف التقدم في الدقيقة 79 في أحداث الشوط الثاني في شباك برايتون.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز توتنهام على برايتون بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة رفع توتنهام من رصيده عند النقطة 53 نقطة ليحتل بها المركز الخامس ، بينما توقف رصيد برايتون المركز السابع برصيد 46 نقطة.

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