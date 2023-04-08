موعد مباراة ليفربول و وأرسنال .. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره أرسنال، في الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب آنقيلد، في الجولة ٣٠ من الدوري الإنجليزي 2022-23.

ويسغى أرسنال لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، وتحقق ال٣ نقاط، للمحافظة على القمة

أما ليفربول يعاني بشكل كبير هذا الموسم، يريد مصالحة جماهيره عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، والخسارة أمام مانشستر سيتي، ويخرج بنقاط المباراة كاملة أمام أرسنال، ليقترب من المربع الذهبي.

ويحتل أرسنال المركز الأول برصيد ٧٢ نقطة ، أما ليفربول فيأتي في المركز التاسع برصيد 43نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

داروين نونييز - محمد صلاح - كودي جاكبو

التشكيل المتوقع لأرسنال

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو- تشاكا- جابرييل سانتوس- صاليبيا- بن وايت.

خط الوسط: جرانيت تشاكا- جورجينيو- مارتن أوديجارد- جابريل مارتينلي.

خط الهجوم: ريس نيلسون- ساكا.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.