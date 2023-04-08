شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الكولومبى كارلوس أسوريو المرشح لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أسوريو لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين، ومن المقرر أن يصل المدرب القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة لتوقيع العقود بشكل رسمي.

ونرصد لكم أبرز معلومات عن كارلوس فى التقرير التالى:

أسوريو يبلغ من العمر 62 عاما، فهو من مواليد 8 يونيو 1961 .

انتهت مسيرته فى الملاعب بعمر الـ 26 للإصابة .

لعب لأندية ديبورتيفو بيريرا وأوناس كالداس الكولومبية وإنترناسيونال البرازيلي.

شغل أسوريو منصب مدرباً مساعداً فى مانشستر سيتي عام 2001.

درب عدد من الأندية أبرزها، ريد بولز الأمريكي وساو باولو البرازيلي ومنتخبى المكسيك وباراجواى.