شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 5 دول استضافت كأس العالم مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن الدول التي استضافت كأس العالم مرتين، فهناك 5 دول استضافت البطولة مرتين حتى الآن، هى إيطاليا والبرازيل والمكسيك وألمانيا، وفرنسا، وفى المقابل هناك 17 دولة استضافت نسخة واحدة فقط وهى أوروجواي، سويسرا، السويد، تشيلى، إنجلترا، الأرجنتين، إسبانيا، كولومبيا، الولايات المتحدة، جنوب أفريقيا، وروسيا، وقطر.