الامارات | الكشف عن مدة غياب البليهي عن الهلال السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قناة "إس إس سي" السعودية عن مدة غياب مدافع الهلال الدولي علي البليهي عن صفوف فريقه، مشيرة إلى أنها تتراوح بين 14 إلى 21 يوماً.

وكان البليهي قد تعرض للإصابة بالعضلة الخلفية في مباراة الهلال مع الفيحاء الثلاثاء الماضي في الدوري السعودي.

