اخبار الرياضه

الامارات | الكشف عن مدة غياب البليهي عن الهلال السعودي

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مدة غياب البليهي عن الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قناة "إس إس سي"  عن مدة غياب مدافع الهلال الدولي علي البليهي عن صفوف فريقه، مشيرة إلى أنها تتراوح بين 14 إلى 21 يوماً.

وكان البليهي قد تعرض للإصابة بالعضلة الخلفية في مباراة الهلال مع الفيحاء الثلاثاء الماضي في الدوري السعودي.
 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا