الامارات | برشلونة يفكر في بيع 3 مهاجمين لاستعادة ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية بأن نادي برشلونة يفكر في بيع لاعبين الصيف المقبل، لتعديل فاتورة الرواتب، وليكون لديهم القدرة على التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتسجيله.

ونقل موقع بطولات عن الصحيفة الإسبانية بإن برشلونة على استعداد لسماع العروض التي ستُقدم للثلاثي الهجومي، الإسباني فيران توريس، البرازيلي رافينيا، الإسباني أنسو فاتي خصوصاً أن النادي غير مقتنع بالثلاثي خاصة أنه لا يوجد لاعب فيهم وصل إلى قمة مستواه، ويمكنهم الاستفادة من بيعهم، حيث يأملون في بيع فيران توريس بمبلغ 55 مليون يورو.

أما رافينيا، فالنادي يرى أن فرق الدوري الإنجليزي على استعداد لدفع الكثير من الأموال من أجل التعاقد معه، خاصة أن تشيلسي وآرسنال كانا يريدانه الصيف الماضي.

وأخيرا أنسو فاتي، فمستواه بعد الإصابة غير كاف للاعتماد عليه بشكل أساسي، ومع وجود اهتمام من ليفربول وآرسنال، ففكرة التخلي عنه واردة.

ويريد برشلونة التخلي عن عدد من اللاعبين، حيث يحلم بعودة الأرجنتيني، أسطورة الفريق، ليونيل ميسي، الذي يبدو أنه قريب من الرحيل عن باريس سان جيرمان أكثر من أي وقت مضى.