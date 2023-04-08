الامارات | العاجل: ركلة جزاء الجزيرة أمام النصر صحيحة 100%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبد الله العاجل، إن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم يوسف الجسمي لمصلحة فريق الجزيرة في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وسجل منها المهاجم علي مبخوت هدف فريق الرابع في مرمى النصر، صحيحة 100% وذلك خلال المباراة التي انتهت بفوز الجزيرة 4-3 أمس ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، مشيرا إلى أن لاعب النصر سمير ميميشيفيتش حاول تكبير جسمه بيده من خلال مد يده للخارج عندما كانت الكرة باتجاه المرمى، مؤكدا أنه ورغم أنه تم استدعاء حكم اللقاء من قبل تقنية الحكم الفيديو «الفار» الإ أنه كان من الأفضل أن يأخذ الحكم القرار في هذه الحالة بنفسه دون اللجوء إلى «الفار» كون أن الحالة كانت واضحة، علما أن المباراة كانت تتجه للتعادل 3-3 قبل احتساب الحكم ركلة الجزاء التي سجل منها الجزيرة هدفه الرابع وحسم بها اللقاء ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى 40 نقطة فيما تتوقف رصيد النصر عند 23 نقطة.

وأضاف عبد الله العاجل لـ «الإمارات اليوم»: «كان يفترض أن تكون يد لاعب النصر في جسمه او ان يضمها عليه لكن في اللحظة الأخيرة فان كوع اللاعب خرج عن جسمه ولامست يده الكرة لذلك فان ركلة الجزاء صحيحة، وهذه الحالة كشفت فائدة «الفار» في مثل هذه الحالات التحكيمية».

وأكمل العاجل: «ركة الجزاء غيرت من نتيجة المباراة وغيرت كذلك نقاط المباراة كلها لذلك فان هذا القرار كان مؤثرا على المباراة سواء إيجابا أو سلبا لكنني اعتبر أن هذا القرار كان إيجابيا لكون أن ركلة الجزاء كانت واضحة».

وشهدت هذه المباراة تسجيل مهاجم الجزيرة علي مبخوت»هاتريك" في المباراة.