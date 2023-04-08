شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى الكأس بتقنية الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائي إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة بتقنية الفيديو، بعد انتهاء الأزمة مع الشركة المنفذة للتقنية.

وشهدت مباراة المصرى وحرس الحدود بالدورى المصري أمس عودة تقنية الفار، ليتأكد انتهاء الأزمة وإقامة مباراة نهائي الكأس بالتقنية بعد الجدل الذى أثير مؤخرا حول مصير التقنية.

وكانت الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية الفيديو في مصر قد طالبت بمستحقاتها المتأخرة لدى اتحاد الكرة، ومنعت عربات (الفار) من الذهاب إلى المباريات.

وأنهى مسؤولو اتحاد الكرة، الأزمة مع الشركة الإسبانية، خلال الساعات الماضية، لتعود تقنية الفيديو لمباريات الدوري المصري الممتاز من جديد.