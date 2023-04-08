شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 8 أبريل 2023 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية التى نشرت على موقع ”الخليج 365” ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

باتشيكو يجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلي فى نهائى كأس مصر

يجهز البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، القوة الضاربة فى صفوف فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي بطولة كأس مصر، ويرغب باشيكو فى التتويج مع الفريق السماوي بأول بطولة فى تاريخ النادى، وعلي حساب المارد الأحمر.

حمزة الجمل يحتوى غضب قائد الإسماعيلى بسبب الهجوم الجماهيرى

نجح حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، فى احتواء غضب لاعبه عمر الوحش قائد الفريق بعدما عقد جلسة معه عقب مباراة سيراميكا التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة بالدوري.

الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه قبل مواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس

طالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

فيوتشر يستعد لتقديم استئناف على عقوبة الكاف بسبب مشاركة أحمد رفعت

كشف مصدر بنادي فيوتشر أن مسؤولى النادي استقروا على تقديم استئناف على العقوبة التى أصدرها الكاف مؤخراً، بخصم 6 نقاط من فيوتشر فى مجموعة الكونفدرالية وتغريمه 10 آلاف دولار، بسبب المشاركة غير القانونية لأحمد رفعت مع الفريق.

المصرى يعود لمعسكر بورسعيد استعدادا لمواجهة المقاولون فى الدورى

قرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، منح لاعبي الفريق البورسعيدي راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، بعد الفوز على حرس الحدود ف المباراة الأخيرة بالدوري بهدف نظيف.

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق.