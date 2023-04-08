الإسماعيلى يجهز أبو بكر حمزة الجمل للمشاركة فى مباريات الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يجهز حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، لاعبه الصاعد أبو بكر حمزة الجمل للمشاركة مع الدراويش فى المباريات المقبلة بعد استعادة فورمته الفنية والبدنية بعد التعافى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

واطمأن حمزة الجمل على جاهزية أبو بكر الجمل بعدما شارك اللاعب فى المباراة الودية التى أقيمت أمام مركز شباب الساحة بدمياط ونجح فى تسجيل هدف.

وفاز الإسماعيلى على فريق مركز شباب الساحة بدمياط أحد أندية المظاليم بثنائية دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما استعدادا لاستكمال مشوار الدراويش بمسابقة الدورى المحلى.

الودية جاءت ضمن استراتيجية الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء فضلا عن اللذين لم يشاركوا فى لقاء سيراميكا والذى نتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من صالح جمعة صانع الألعاب وأبو بكر حمزة الجمل المهاجم العائد لصفوف الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة إنبى اثم يلتقى مع المصرى الأربعاء 19 أبريل، ويختتم مواجهات الشهر بمباراة نارية أمام الزمالك الثلاثاء 25 أبريل.