شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاعبو النادى الأهلى بعد حصد لقب محترفى كرة اليد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة عارمة إنتابت لاعبو فريق كرة اليد بالنادى الأهلى فى ظل حصد لقب دورى المحترفين على حساب الغريم التقليدى الزمالك بعد غياب دام لمدة 4 سنوات عن القلعة الحمراء.

و نرصد ما قاله نجوم الفريق بعد التتويج بالفوز على الزمالك بفارق 3 أهداف بنتيجة 24 / 21 فى التقرير التالى:

أبدى أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، سعادته بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب دوري المحترفين، مؤكدًا أن الفريق استحق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وقال أحمد عادل فى تصريح للموقع الرسمى للأهلى : التتويج بلقب دوري المحترفين جاء في توقيت مثالي للغاية، بعد غياب اللقب عن خزائن النادي منذ 4 أعوام.

وتابع أحمد عادل: سنحتفل بالتتويج بلقب دوري المحترفين لكرة اليد اليوم، ثم سنبدأ الاستعداد سريعًا لبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

ووجه أحمد عادل التهنئة لجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنها كانت الداعم الرئيسي للفريق خلال مراحل البطولة.

قال عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، إن الفريق نجح في الفوز بلقب ‏الدوري بعد غياب 4 سنوات عن النادي، وذلك عقب الفوز على الزمالك .‏

وأضاف حميد: الفوز بدوري المحترفين هو هديتنا لجماهير الأهلي والتي نعتذر لهم عن ‏خسارة أي لقب خلال السنوات الماضية، ونعدهم بحصد المزيد من البطولات خلال الفترة ‏المقبلة.‏

وأكد حارس الأهلي أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية المباراة، وكان هناك ‏استعداد جيد على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق الأفضلية على مدار ‏المباراة حتى تحقق الفوز بالمباراة والتتويج باللقب.‏

واختتم عبد الرحمن حميد تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يحتفل اليوم بدوري ‏المحترفين لكرة اليد، على أن يتم غلق هذه الصفحة اعتبارًا من الغد والتركيز في بطولة كأس مصر والتي ‏يبحث الفريق عن التتويج بها.‏

محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، أكد أن الفوز على الزمالك والتتويج بلقب دوري المحترفين جاء في توقيت مناسب، ويمنح الفريق دوافع كبيرة للمنافسة على البطولات المقبلة.

وقال محسن رمضان عقب المباراة: كنا في كامل تركيزنا للفوز على الزمالك والتتويج باللقب، من أجل إسعاد جماهير النادي التي دعمتنا كثيرًا خلال المرحلة الماضية.

وتابع محسن رمضان: سنحتفل اليوم بلقب دوري المحترفين، ثم نبدأ الاستعداد لبطولة كأس مصر من أجل التتويج بالثنائية المحلية.

واختتم محسن رمضان: هدفنا هذا الموسم المنافسة على كل البطولات، نجحنا اليوم في التتويج بلقب دوري المحترفين، ومن الغد سنبدأ الاستعداد للتحديات المقبلة.

وقال عمر خالد كاستيلو، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي، إن لاعبي الأهلي تعاهدوا قبل ‏مباراة الزمالك على الفوز باللقب الغائب عن النادي من 4 سنوات، وإن الجميع كانوا عند ‏حسن الظن بهم وعلى قدر المسئولية ونجحوا في الفوز بالمباراة والتتويج باللقب عن ‏جدارة.‏

وأضاف كاستيلو: لاعبو الأهلي كانوا على قلب رجل واحد، وكثيرًا ما جمعتنا جلسات ‏تحدثنا خلالها أن الفوز بلقب الدوري هذا الموسم لا بديل عنه.‏

وأكد لاعب الأهلي أن المشوار ما زال طويلًا أمام الجيل الحالي لتسطير تاريخ من ‏البطولات والألقاب التي تضاف إلى النادي.‏

واستطرد كاستيلو قائلًا: الخطوة الأولى انتهت بنجاح بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب ‏دوري المحترفين، ولكن أمامنا بطولات مقبلة، اهمها بطولة كأس مصر وبطولات إفريقيا ‏والتي نتطلع إلى التتويج بها.‏