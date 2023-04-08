شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بداية استعداد المنتخب الأولمبى لكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي معسكرا مغلقا خلال شهر أبريل الجارى ويعتبر المعسكر المقبل هو الأول فى برنامج إعداد المنتخب الأوليمبي منذ تأهله إلى أمم أفريقيا.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن بداية استعداد المنتخب الأولمبى لكأس أمم أفريقيا..

س : كيف تأهل المنتخب الأولمبي لأمم أفريقيا؟

ج : تأهل المنتخب الأولمبي على حساب زامبيا بالفوز فى القاهرة بهدفين نظيفين والتعادل السلبي فى نيدولا.

س : ما هى المنتخبات التى تأهلت مع مصر؟

ج : تضم قائمة المتأهلين مع مصر كلا من: المغرب البلد المستضيف للبطولة، و الكونغو برازافيل وغينيا وغانا ومالى والجابون والنيجر.

س : متى ينطلق المعسكر؟

ج : ينتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين، وهى البطولة التى يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى الملحق الأولمبي على تذكرة التأهل الرابعة.

س : هل يشهد المعسكر مباراة ودية؟

ج : الاتصالات جارية حاليا لتوفير مباراة ودية قوية خلال المعسكر المقبل بناءً على رغبة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب.

س : كيف يستعد ميكالي لهذا المعسكر؟

ج : قام البرازيلي ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بجولة فى مدينة الإسكندرية برفقة معاونيه، والتقي ميكالى خلال زيارته مع زوران المدير الفني للاتحاد السكندري والذى أثني على نتائج المنتخب فى التصفيات الأفريقية وصعود إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وقام ميكالى بجولة زار خلالها معالم الإسكندرية.