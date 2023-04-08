شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يحذر محمد هاشم من كثرة الكروت الملونة قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حمزة الجمل المدير الفني للنادى الإسماعيلى لاعبه محمد هاشم مدافع الفريق بضرورة الابتعاد عن الالتحامات العنيفة لتقليل عدد الكروت الصفراء التي يحصل عليها وتتسبب في غيابه عن مباريات الفريق الأصفر لاسيما أن الدراويش في حاجة لخدمات كل لاعب بالفريق ضمن خطة تصحيح المسار.

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود محمد حسن لاعب خط وسط الفريق في مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بعد إنتهاء الإيقاف.

وغاب محمد حسن عن مباراة الإسماعيلى وسيراميكا بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التي فاز بها الدراويش بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 18 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.