شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على استمرار عبد الهادى وأوسة ومجدى فى الجهاز المعاون لأسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولي نادى الزمالك، على استمرار الجهاز الفني المتواجد حاليًا، مع الخواجة الكولومبي كارلوس أسوريو، الذى على مقربة من تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ويضم الجهاز الفني للزمالك حاليًا كلاً من.. مدحت عبد الهادى، وأحمد مجدى، ومحمد عبد المنصف مدربًا للحراس، وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة.

ومن المنتظر أن يصطحب الخواجة الكولومبي في جهازه المعاون مساعد أو أثنان أجنبيان، لينضموا للجهاز الحالي، على أن يصبح مدحت عبد الهادى مدرب مساعد، وأحمد مجدى مدربًا في الجهاز الجديد.

وكان الزمالك وجه الشكر لأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وأيمن طاهر بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الماضية بعد رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها فى التاسعة والربع مساء، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين لمسابقة الدوري المصري.