مقارنة أفريقية ومحلية بين الأهلى وبيراميدز قبل نهائي كأس مصر؟

القاهرة - سامية سيد - الحديث لا يتوقف داخل أروقة النادى الاهلى في الوقت الراهن بشأن مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والمقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

موقف الأهلى وبيراميدز فى الدوري

يتربع الأهلى على عرش أندية الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

افتتح الأهلى مسيرته بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بالفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائى ويضرب موعداً مع الرجاء المغربى. افتتح بيراميدز مشواره فى النسخة الحالية بالكونفدرالية بالفوز ذهاباً على هلال الساحل السودانى بهدفين دون رد والفوز فى مباراة الإياب بسباعية دون رد فى دور الـ "32" الاول ثم فاز بيراميدز على فريق نيجيليك النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وفى مباراة العودة بثلاثية دون رد فى دور الـ 32 مكرر وفى مرحلة دور المجموعات تعادل بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة ثم تعادل مع فيوتشر 1/1 ثم فاز على إسكو دي كارا بهدف دون رد ثم فاز على نفس الفريق فى مباراة العودة برباعية مقابل هدف ثم خسر بيراميدز من الجيش الملكى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف ليتأهل لربع النهائى ويضرب موعداً مع مارومو جالانتس الجنوب أفريقي.

نتائج الاهلى وبيراميدز الافريقية