هنا عراقي تحقق المركز الخامس ببطولة العالم للسلاح

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القاهرة - سامية سيد - حققت هنا عراقي لاعبة المنتخب الوطني للسلاح المركز الخامس بمنافسات سلاح سيف المبارزة تحت 17 سنة ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وأحرزت عراقي المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي من بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.

وافتتحت هنا عراقي مشوارها في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات لتتأهل مباشرًة لدور ال 64.

وتغلبت هنا عراقي في دور ال 64 على بطلة اليونان بنتيجة 15-9، ثم تغلبت في دور ال 32 على بطلة سويسرا بنتيجة 15-14، وأخيرًا تأهلت لدور ربع النهائي بعد فوزها على بطلة رومانيا بنتيجة 15-12.

يذكر أن المنتخب المصري احرز خلال الأيام السابقة للبطولة 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

وأحرز محمد ياسين الميدالية الذهبية في منافسات سلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، وتوج منتخب مصر لسلاح السيف ناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

ويقود المنتخب الوطني فنيا كل من: السيد سامي "سلاح سيف المبارزة" ومصطفى نهاد "سلاح الشيش" ومحمود جندية "سلاح السيف".

ويرأس البعثة أيمن منير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.