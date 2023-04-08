وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة البارالمبية المصرية باستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، اجتماعا مع اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة، باستاد القاهرة الدولي.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية الكاملة لللجنة البارالمبية وذلك من أجل استمرار تحقيق الإنجازات التى تسعد جماهير الرياضة المصرية فى مختلف المحافل والمناسبات العالمية والبارالمبية.

وأشار الوزير أن المنظومة الرياضية المصرية خلال الفترة الحالية تحقق افضل معدلات إنجاز على كافة المستويات والألعاب وتحقق نتائج غير مسبوقة بفضل التخطيط العلمي والمدروس الذى تنفذه الوزارة من خلال اللجنة العلمية العليا، وكذلك المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي وهو ما تثبت أن الرياضة ليست كرة قدم فقط رغم أهمية وجماهيرية كرة القدم إلا أن هناك العديد من الأبطال المصريين ممكن يرفعون إسم علم مصر عاليًا فى العديد من المحافل العالمية يستحقون أيضًا الدعم والرعاية الرسمية والجماهيرية.





وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

وأوضح الوزير أن اللجنة البارالمبية

تستند إلي رؤية الدولة المصرية التي تعمل دومًا بالتخطيط العملي في مختلف المشروعات القومية والتي نراها جليًا، مقدمًا الشكر والتقدير للأبطال الرياضيين البارالميين ورغبتهم الدائمة في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي ثقته فى قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم وفوزهم فى مختلف البطولات التى يخوضونها استكمالًا لسلسلة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة، مجددًا تأكيده على دعم اللجنة البارالمبية ومساندتها فى تحقيق خططها ورؤيتها.

من جانبه، قدم الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية وحرص فخامته على حضوره احتفالية قادرون باختلاف، متوجهًا أيضًا بالشكر والعرفان للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لجميع الأبطال الرياضيين، وحرصه على تكريم الفائزين منهم بمختلف البطولات.