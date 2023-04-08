مانشستر يونايتد يضرب إيفرتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا هامًا على نظيره إيفرتون بثنائية في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

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وسجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب سكوت ماكتوماني في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول ليعلن التقدم للشياطين الحمر، وينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

قبل أن يعزز أنتوني مارسيال النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 71 من الشوط الثاني ليضاعف النتيجة لكتيبة إيريك تين هاج.

وبدأ مانشستر يونايتد بتشكيل أمام إيفرتون

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: آرون وان بيساكا- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- تايريل مالاسيا

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- مارسيل سابيتزر

في الوسط الهجومي: أنتوني- برونو فيرنانديز- جادون

سانشو

في الهجوم: ماركوس راشفورد

ترتيب مانشستر يونايتد بعد الفوز على إيفرتون

وصل فريق مانشستر يونايتد للمركز الثالث بجدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بعد 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 وتعادل في 5 وخسر 7 مباريات.

بينما تراجع فريق إيفرتون للمركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، جمعهما من 29 مباراة بعدما فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 19 لقاء.

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