الإصابة تحرم ميار شريف من بطولة "بيلي جين كوب" للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية، عن غياب بطلة التنس المصرية ميار شريف المصنفة رقم 62 عالميا عن المشاركة مع منتخب مصر في منافسات المجموعة الأولي لكأس "بيلي چين كينج كوب" بتركيا.

وتبدأ منافست كأس بيلي في دولة تركيا يوم 10 أبريل المقبل، في غياب ميار شريف، التى تمكنت من دخول نادي الـ50 الكبار في عالم التنس العام الماضي.

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تصريحات شريف منصف وكيل لاعبة التنس ميار شريف

وتحدث شريف منصف وكيل ميار شريف قائلا:" أن اللاعبة تعاني من التهاب في وتر فوق الشوكية بالزراع الأيمن" حسب تشخيص الفريق الطبي، والتي وضحت خلال مباراتها الأخيرة مع لاعبة التنس بادوسا المصنفة الثانية على العالم سابقا خلال منافسات بطولة تشارلستون في أمريكا، وغالبا ما تكون ناتجة عن "الاجهاد".

وأضاف:" أن ذلك التشخيص تم على يد فريق من أفضل الفرق الطبية في إسبانيا، والذي أوصى بحصول ميار شريف على راحة لمدة تتراوح من أسبوع لعشرة أيام ثم المتابعة من جديد لفحص آخر".

وأكمل:" كنت أتمنى أن تشارك ميار في تلك المنافسات، خصوصا بعد تحقيق إنجاز تاريخي العام الماضي، والتأهل للمجموعة الأولى لتلك الكأس للمرة الأولى في تاريخ مصر، والآن كان وقت اكتمال الإنجاز، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهيه السفن".

وتابع:"ميار كانت تتمنى ومتحمسة للعب بإسم مصر وتحقيق إنجاز تاريخي جديد،

لكن حاليا يجب أن نكون حذرين في التعامل مع الاصابة، ونتمنى أن تكون بسيطة، وتعود للمنافسة خلال أسابيع قليلة، خاصة أننا نخطط لجولة قوية على الملاعب الترابية تبدأ ببطولة روما أول مايو، مرورا بالمغرب، ثم بطولة رولان جاروس إحدى أقوى البطولات العالمية في نهاية مايو".

وأختتم: "أتمنى كل التوفيق للفريق المصري، والذي يضم مجموعة من اللاعبات الموهوبات، وعناصر من نجوم المستقبل في التنس المصري، وثقتنا كبيرة في الفريق بقيادة المدير الفني مصطفي نعيم، ضياء نبيل، وادارة الاتحاد المصري ورئيسه إسماعيل الشافعي في تحقيق النتائج المرجوة".

الجدير بالذكر أن ميار شريف والتي دخلت ضمن أفضل 50 لاعبة مصنفة عالميا العام الماضي هي قائد فريق السيدات المصري، وساهمت في وصول الفريق للمجموعة الأولى والتي ينافس فيها منتخبات قوية، وذلك بعد فوزها في منافسات الفردي والزوجي العام الماضي.

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