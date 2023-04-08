تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كريستيان ستيليني المدير الفني لفريق توتنهام عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة نظيره برايتون التي تجمعهما عصر اليوم السبت،في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.

ويلتقي فريقي توتنهام وبرايتون علي ستاد "توتنهام هوتسبير" ضمن منافسات الجولة ال30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل توتنهام لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كليمونت لونجليه، إيريك داير، كريستيان روميرو، إيفان بيريسيتش

وسط الملعب: بيير أميل هويبيرج،

أوليفر سكيب، بيدرو بورو

خط الهجوم: هيونج مين سون، هاري كين، ديان كولوسوفيسكي

يدخل توتنهام مباراة اليوم وهو يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد نظيره برايتون في المركز السادس برصيد 46 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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